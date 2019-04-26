Общий госдолг Украины в марте увеличился до $78,8 млрд

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился до $40,18 млрд.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на 0,54 млрд долларов, до 78,78 млрд долларов (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают "Українські Новини".

Государственный и гарантированный государством долг на конец марта 2019 года составил 2 146,64 млрд гривен, или 78,78 млрд долларов против 2 111,99 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 марта составил 1 859,16 млрд гривен (68,23 млрд долларов) против 1 819,80 млрд гривен (67,42 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,64 млрд долларов до 40,18 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился на 14,29 млрд гривен до 764,29 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 0,26 млрд долларов до 28,05 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 марта составил 287,48 млрд гривен, или 10,55 млрд долларов.

Напомним, общий госдолг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов, до 78,32 млрд долларов.