НБУ впервые за два года снизил учетную ставку

С 26 апреля она составит 17,5% вместо прежних 18%.

?НБУ впервые за два года снизил учетную ставку
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк 25 апреля впервые за два года снизил учетную ставку.

Об этом говорится на сайте НБУ.

С 26 апреля она составит 17,5% вместо прежних 18%.

Снижение ключевой процентной ставки связано с замедлением инфляции. В марте 2019 года она составила 8,6% в годовом измерении, а базовая инфляция снизилась даже больше, чем ожидалось, - до 7,6%.

НБУ отметил, что это свидетельствует об ослаблении фундаментального инфляционного давления, которому способствовала жестка монетарная политика. В частности, она стала одной из причин укрепления курса гривны, что сказалось на ценах импортируемых товаров и товаров со значительной импортной составляющей.

Несмотря на выборы, на финансовом рынке Украины сохраняется благоприятная ситуация, а инфляционные ожидания населения, бизнеса, банков и финансовых аналитиков улучшаются.

Кроме монетарного фактора, ослаблению инфляционного давления способствовали расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания и падение мировых цен на продовольствие.

Согласно прогнозу НБУ, в ближайшее время инфляция продолжит замедляться и достигнет 6,3% на конец 2019 года и до 5,0% на конец 2020 года. Уже к началу 2020 года инфляция должна войти в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.).

Последний раз НБУ снижал учетную ставку в мае 2017 года. После этого она только росла и достигла максимального значения в 18%, который сохранялся с сентября 2018 года.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.


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