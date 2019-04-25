Украина предложит РФ забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей на 10 лет, - Витренко

По новому контракту Украина будет получать около 2-3 млрд долларов в год.

Украина предложит РФ забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей на 10 лет, - Витренко
Юрий Витренко
Фото: facebook/Новое Время

Украина на трехсторонних газовых переговорах предложит РоSSии забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет.

Об этом сообщил на брифинге глава набсовета крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" Юрий Витренко, передают "Українські Новини".

"Кроме контракта на бронирование мощностей, "Газпром" должен подписать контракт в качестве роSSийского оператора газотранспортной системы (ГТС) и подать контракт с украинским оператором. Потом Газпром как компания, которая торгует газом, должен забронировать 60 млрд кубометров мощностей транспортирования газа через Украину в Европу, а так же 30 млрд куб. м мощностей будет бронироваться под другие компании. Или тем же Газпромом, только на краткосрочной основе", - сказал он.

Витренко также отметил, что по новому контракту Украина будет получать около 2-3 млрд долларов в год.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович готов провести следующие трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и ЕС по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы в мае. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев также говорил, что ожидает возобновления переговоров с РФ по транзиту в мае, после выборов Президента.

РоSSия связывает продолжение транзита газа через Украину с политической стабильностью и достижением договоренностей "Нафтагаза" и "Газпрома".

НАК готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту. Также Коболе заявлял, что "Нафтогаз" готов отказаться или пересмотреть иск к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по транзиту газа в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту.


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