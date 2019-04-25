Сколько киевляне заработали на солнечных электростанциях за 3 месяца — подсчет

По данным ТОВ «Київські енергетичні послуги», жители Киева с января по март заработали до 400 000 грн на продаже электроэнергии от домашних солнечных электростанций. Это излишки, выработанные СЭС и отправленные в сеть по так называемому «зеленому тарифу». На информацию обратило внимание издание The Village, пишут AIN.UA .

Как пишет источник, за три месяца жители столицы передали в сеть более 66 000 кВт*час электроэнергии. Точное количество домохозяйств не указано, есть только приблизительный подсчет — их более 100.

Сколько можно заработать на «зеленом тарифе»

Сейчас, согласно постановлению государственного регулятора (НКРЕКП) действуют такие ставки по продаже электричества в сеть:

солнечная энергия — 5,82 грн/кВт*час;

ветряная энергия — 3,56 грн/кВт*час.

Тарифы зависят от даты введения станции в эксплуатацию. Показатели выше актуальны для установок, которые запустят до 31 декабря 2019 года. Потом ставки уменьшатся — это соотносится к удешевлением оборудования для производства «зеленой» электроэнергии. Тариф будет работать до 2030 года, после этого стоимость производства такой электроэнергии, по расчетам государства, сравняется с традиционными источниками.

Детальнее с условиями и положениями «зеленого тарифа» можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.