Польша остановила транзит роSSийской нефти по "Дружбе"

Польша сообщила беларусской стороне об остановке транзита роSSийской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает агентство БелТА.

Как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона уведомила белорусскую, что причина такого шага - низкое качество поступающей нефти.

"Мы получили письмо от оператора польского участка трубопровода "Дружба", что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово", - сказал Вериго.

В свою очередь "Гомельтранснефть Дружба" сообщил роSSийской стороне о том, что транзит по западному направлению остановлен. Вериго уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. т в сутки, что необходимо для транзита в направлении Украины.