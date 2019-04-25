Польша остановила транзит роSSийской нефти по "Дружбе"
НПЗ не могут принимать и перерабатывать нефть такого низкого качества.
Польша сообщила беларусской стороне об остановке транзита роSSийской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает агентство БелТА.
Как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона уведомила белорусскую, что причина такого шага - низкое качество поступающей нефти.
"Мы получили письмо от оператора польского участка трубопровода "Дружба", что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово", - сказал Вериго.
В свою очередь "Гомельтранснефть Дружба" сообщил роSSийской стороне о том, что транзит по западному направлению остановлен. Вериго уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. т в сутки, что необходимо для транзита в направлении Украины.
Напомним, недавно РоSSия установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Также РФ расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.