Прибыль Boeing снизилась на 21% из-за катастроф самолетов Max

Финансовые прогнозы на весь год аннулированы.

Прибыль Boeing снизилась на 21% из-за катастроф самолетов Max
Фото: handerella.com

Оперативная прибыль американского авиаконцерна Boeing в первом квартале текущего года снизилась на 21 процент из-за проблем, вызванных катастрофами самолетов серии Max.

Финансовые прогнозы на весь 2019 год аннулированы, а новые будут обнародованы лишь после прояснения ситуации.

Об этом объявили в штаб-квартире Boeing в Чикаго в среду, 24 апреля, передает DW.

Оборот Boeing в первом квартале сократился на два процента до 22,9 млрд долларов. В то же время потери из-за проблем со сбытом самолетов 737 Max были частично компенсированы ростом доходов за счет контрактов в военной сфере и в сфере техобслуживания.

В Boeing также сообщили о прогрессе в деле окончательной сертификации обновлений для программного обеспечения MCAS - системы, служащей для повышения безопасности, которой оснащены самолеты 737 Max. По заключению экспертов, именно сбои в MCAS стали причиной катастроф двух лайнеров Max, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек. В Boeing, однако, предупредили, что в ближайшем будущем сертификации данных обновлений ожидать не следует.


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