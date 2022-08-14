Енергетик оцінив масштаб катастрофи внаслідок "блекауту" на ЗАЕС

Через обстріли російської армії території ЗАЕС може повторитися сценарій як на Фукусімі-Даічі 2011 року. Масштаб ймовірної катастрофи на ЗАЕС оцінив один із співробітників станції в інтерв'ю ВВС.

За його словами, російські військові розбивають лінії електропередач, що зв'язують ЗАЕС з енергосистемою України. Ціль окупантів - спричинити на станції блекаут, щоб перепідключити енергосистему ЗАЕС до енергосистеми РФ через лінію ЗАЕС-Мелітополь-Джанкой.

Небезпека такого блекауту, як пояснює експерт, в тому, що енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо у реакторі чи у басейні витримки.

"Якщо не відводити тепло від ядерного палива, воно перегрівається. Коли паливо перегрівається, то воно розширюється, як і будь-який матеріал при нагріванні. ТВЕЛи, в яких воно розміщене, тріскаються. У воду та атмосферу виходять досить багато радіоактивних газів. Це той самий радіоактивний йод.

Крім газів, у воду попадають рештки відпрацьованого палива і купа радіоактивних ізотопів різних металів з дуже довгим періодом напіврозпаду. На Чорнобиль це не було б схоже. Це ближче до того, що сталося на Фукусімі. Цей сценарій може повторитись на ЗАЕС: але причини - це не природне лихо. Це обстріли російської армії", - пояснює фахівець.

Він зазначив, що співробітники станції провели ряд модернізацій, щоб не допустити фукусімського сценарію на ЗАЕС, однак брак персоналу, який масово виїжджає, може зіграти в цьому процесі рокову роль.

"Це не ковбасний цех. Це ядерний об'єкт. Те, що російська армія тут витворяє, - це ядерний тероризм. Те, в якому стані тут персонал, - за межами допустимого. І кількість людей, що евакуюються, дуже велика. Наразі в нас працює приблизно одна десята персоналу від тої кількості, що має бути. За останні кілька тижнів, як почалися обстріли, виїхала майже половина колективу", - зазначає співрозмовник.

При цьому МАГАТЕ наразі обмежується суто "глубокою стурбованістю", підсумовує інженер.

"Допомоги від світу в цій ситуації немає. Кожен рік до нас приїжджають місії МАГАТЕ та інших міжнародних організацій з атомної енергетики. Але коли трапилося таке, вони всі стоять осторонь. Максимум, що ми чуємо, - це слова про "глибоку стурбованість", - підкреслює енергетик.

Раніше ГУР повідомило про те, що росіяни обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію з села Водяне та готують провокації під українським прапором.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Росія отримає адекватну відповідь на ядерний шантаж.

"Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС та в сусідніх районах лише збільшує радіаційну загрозу для Європи, такого не було навіть у пікові моменти протистояння Холодної війни", - зазначив Зеленський у традиційному зверненні 13 серпня.