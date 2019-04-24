Госгеонедра продала на Prozorro семь месторождений за 143 млн гривен

Государственная служба геологии и недр Украины 22 апреля продала через систему "Прозорро.Продажи" семь специальных разрешений на пользование недрами за 143 млн гривен при стартовой цене 100 млн гривен.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Самым дорогим лотом оказалось Пержанское месторождение бериллиевых руд. Оно досталось "Пержанской рудной компании" за 76 млн гривен при стартовой цене 60,91 млн гривен.

Семеновский участок с залежами янтаря в Олевском районе Житомирской области в ходе торгов подорожал в 22 раза - с 30,4 тыс. гривен до 670 тыс. гривен. Его приобрело ООО "Гид Груп"

Участок Жалянская-2 в Гощанском районе Ровенской области (глина) продали ЧП "Холланд Груп" за 32 тысячи гривен.

Участок Заречный в Савранском районе Одесской области (графит) продан ООО "Украинская поставляющая группа" за 46,1 млн гривен.

Скважина №2-ре в Запорожье (питьевая вода) продана ООО "Балта" за 60 тыс. гривен

Участок Юрьевский в Олевском районе Житомирской области (титан-апатитовые руды) продан ООО "Титан-Апатитовая группа" за 10,1 млн гривен.

Участок Ястребецкий в Олевском районе Житомирской области (циркон-редкоземельно-флюоритовые руды) продан ООО "ЦФР Груп" за 10,02 млн гривен при стартовой цене 776,6 тыс. гривен.

Напомним, что 6 марта государство впервые продало нефтегазовые лицензии на Prozorro, реализовав три лицензии за 141 млн гривен при стартовой цене 44,8 млн гривен.