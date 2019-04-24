Госгеонедра продала на Prozorro семь месторождений за 143 млн гривен

Самым дорогим лотом оказалось Пержанское месторождение бериллиевых руд.

Госгеонедра продала на Prozorro семь месторождений за 143 млн гривен
Фото: prozorro.sale

Государственная служба геологии и недр Украины 22 апреля продала через систему "Прозорро.Продажи" семь специальных разрешений на пользование недрами за 143 млн гривен при стартовой цене 100 млн гривен.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Самым дорогим лотом оказалось Пержанское месторождение бериллиевых руд. Оно досталось "Пержанской рудной компании" за 76 млн гривен при стартовой цене 60,91 млн гривен.

Семеновский участок с залежами янтаря в Олевском районе Житомирской области в ходе торгов подорожал в 22 раза - с 30,4 тыс. гривен до 670 тыс. гривен. Его приобрело ООО "Гид Груп"

Участок Жалянская-2 в Гощанском районе Ровенской области (глина) продали ЧП "Холланд Груп" за 32 тысячи гривен.

Участок Заречный в Савранском районе Одесской области (графит) продан ООО "Украинская поставляющая группа" за 46,1 млн гривен.

Скважина №2-ре в Запорожье (питьевая вода) продана ООО "Балта" за 60 тыс. гривен

Участок Юрьевский в Олевском районе Житомирской области (титан-апатитовые руды) продан ООО "Титан-Апатитовая группа" за 10,1 млн гривен.

Участок Ястребецкий в Олевском районе Житомирской области (циркон-редкоземельно-флюоритовые руды) продан ООО "ЦФР Груп" за 10,02 млн гривен при стартовой цене 776,6 тыс. гривен.

Напомним, что 6 марта государство впервые продало нефтегазовые лицензии на Prozorro, реализовав три лицензии за 141 млн гривен при стартовой цене 44,8 млн гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Анализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государствуАнализ структуры собственности Huawei свидетельствует о возможной принадлежности государству
Суд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грнСуд отменил поручительство Коломойского перед Приватбанком на 9,2 млрд грн
"Нафтогаз" в 2018 году сократил прибыль больше чем на 60%"Нафтогаз" в 2018 году сократил прибыль больше чем на 60%
Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из СШАЕврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
В Бордо сгорел склад вина, уничтожены 2 млн бутылок стоимостью $13 млнВ Бордо сгорел склад вина, уничтожены 2 млн бутылок стоимостью $13 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 64,9 млрд гривен вместо 47,6 млрдСовет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 64,9 млрд гривен вместо 47,6 млрд
РоSSийский "МиГ" в украинском суде добился взыскания 5 млн гривен с завода "Укроборонпрома"РоSSийский "МиГ" в украинском суде добился взыскания 5 млн гривен с завода "Укроборонпрома"
"Межигорье" задолжало 13,6 млн гривен за электричество"Межигорье" задолжало 13,6 млн гривен за электричество
В Киеве продали за 351 млн гривен бизнес-центр обанкротившегося ВТБ БанкаВ Киеве продали за 351 млн гривен бизнес-центр обанкротившегося ВТБ Банка
АМКУ оштрафовал поставщиков питания для армии на 870 млн гривен за сговорАМКУ оштрафовал поставщиков питания для армии на 870 млн гривен за сговор
В первом квартале госбюджет получил 236,9 млрд гривенВ первом квартале госбюджет получил 236,9 млрд гривен
Гройсман задекларировал 9,4 млн гривен доходаГройсман задекларировал 9,4 млн гривен дохода
На складе аэропорта "Борисполь" нашли нерастаможенных товаров на 10 млн гривенНа складе аэропорта "Борисполь" нашли нерастаможенных товаров на 10 млн гривен
На строительстве казарм в Новограде-Волынском украли 14,4 млн гривенНа строительстве казарм в Новограде-Волынском украли 14,4 млн гривен
Остатки банка Курченко, которые на бумаге стоят 23,8 млрд гривен, продали за 15,7 млн гривенОстатки банка Курченко, которые на бумаге стоят 23,8 млрд гривен, продали за 15,7 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости