Киевская "Арена Сити" продана новому владельцу

Сумму сделки оценивают в $13-15 млн.

Киевская "Арена Сити" продана новому владельцу
Фото: kandevelopment.com

Киевский торгово-офисный центр "Арена Сити", который расположен рядом с Бессарабским рынком, продан структурам Сергея Тигипко. Продавцом выступила Group DF Дмитрия Фирташа.

Об этом пишет издание "Новое время" с ссылкой на три источника: директора сети торговых центров, консультанта по недвижимости и инвестиционного банкира.

"Проданы помещения общей площадью 14 000 кв м, торговой - 10 000 кв м. Сделка была очень сложной, поскольку некоторые помещения на первых этажах "Арены" были проданы ранее и в сделку не вошли", — рассказал инвестиционный банкир, пожелавший остаться неназванным.

Структуры Дмитрия Фирташа хотели выручить за центр около $20 млн, но сумма сделки составила в районе $13-15 млн, отмечают источники. На момент публикации материала представители Group DF и Сергея Тигипко комментарии не предоставили.

Group DF выставил на продажу "Арену Сити" больше года назад, отмечает консультант по недвижимости. Объектом интересовались практически все крупные компании.

"Арена Сити" входит в комплекс "Арена" вместе с Arena Entertainment, Arena Class и Mandarin Plaza.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании, ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.


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