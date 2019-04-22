В Киеве возле станции метро "Лыбидская" на месте промзоны хотят построить жилые дома

Этот участок земли контролирует окружение Порошенко.

В Киеве возле станции метро "Лыбидская" на месте промзоны хотят построить жилые дома
Фото: pravda.com.ua

Бывший цех Киевского завода электротранспорта на улице Ивана Кудри (район станции метро "Лыбидская") хотят пустить под жилую застройку.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на проект детального плана территории (ДПТ), который обнародовали 10 апреля на сайте департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

По мнению эксперта по земельным вопросам Георгия Могильного, проект ДПТ противоречит закону. Согласно генплану Киева, территория завода относится к промышленной зоне, а жилая застройка там запрещена.

Утверждение детальных планов в интересах частных инвесторов с пренебрежением генплана приводит к стихийным жилых застройкам, которые негативно влияют на городскую инфраструктуру. Также они могут привести к повреждению инженерных сетей Киева или даже техногенной катастрофы, пояснил эксперт.

Сейчас на 7,5 гектарах размещается недвижимость частного акционерного общества "Киевский завод электротранспорта", которое связано с окружением президента Петра Порошенко. Руководитель акционерного общества Николай Нечипоренко был помощником Порошенко еще во время его депутатства.

Конечным бенефициаром предприятия указан Валерий Ричек. Он также является одним из руководителей спортивно-оздоровительного комплекса "Монитор", бенефициарами которого являются Петр Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко.

Судя по материалам проекта, на участке собираются построить 9 жилых домов и общественных зданий от 10 до 31 этажа. Также здесь планируют построить школу на 990 учеников.

Из пояснительной записки к документу следует, что представители "Киевского электротранспортного завода" в письме-обращении 19 февраля 2019 предложили изменить функциональное назначение территории для дальнейшей застройки.

"Участок завода не используется по назначению и негативно влияет на прилегающую жилую застройку", - говорится в пояснительной записке.

Могильный утверждает, что детальный план территории не может противоречить генплана, а внести изменения в главный строительный документ достаточно сложно. Поэтому была придумана схема, как это обойти.

"Они берут промышленные зоны, «перерисовывают» их под жилые зоны и параллельно «перерисовывают» проект генплана, чтобы когда-то его утвердить и тем самым, узаконить все незаконные детальные планы территорий, которые меняли", - отмечает Могильный.

Общественные обсуждения проекта детального плана территории будут длиться до 10 мая. В конце его должен утвердить Киевский городской совет.

Напомним, 15 апреля рядом с будущей стройкой снесли здание насосной станции, построенной в 1908 году. Участок, на котором было расположено здание, Киевсовет передал в собственность компании "Лико-Холдинг" еще в 2004 году. Сейчас здесь идет строительство жилого комплекса "Французский квартал 2" компании bUd development.




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