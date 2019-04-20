НБУ: решение суда по Приватбанку затрудняет сотрудничество с МВФ, ЕБРР и Всемирным банком

Решение суда о незаконности национализации Приватбанка затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ , Всемирным банком и ЕБРР . Об этом сообщается на сайте НБУ по итогам заседания Совета по финансовой стабильности с участием представителей МВФ , Всемирного банка и ЕБРР .

"Это решение суда затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ , Всемирным банком и ЕБРР , а также защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных бывшими владельцами Приватбанка", - сообщает пресс-служба НБУ.

Участники заседания констатировали, что после принятия решения окружным административным судом Киева о неправомерности вывода неплатежеспособного Приватбанка с рынка ситуация остается спокойной и контролируемой.

"Банк работает в обычном режиме, полностью и своевременно выполняет все обязательства перед клиентами", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что соответствующее решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем.

Напомним, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. На его докапитализацию в целом государство потратило более 155 млрд гривен. Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.