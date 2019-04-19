В Бордо сгорел склад вина, уничтожены 2 млн бутылок стоимостью $13 млн

Бордо - самый крупный винодельческий регион Франции

В Бордо сгорел склад вина, уничтожены 2 млн бутылок стоимостью $13 млн
Фото: vzboltay

18 апреля случился пожар на складе вина принадлежащего компании Sovex Grands Chateaux в пригороде Бордо. Из-за этого уничтожено как минимум 2 млн бутылок вина и другого алкоголя общей стоимостью $12,9 млн. Об этом сообщает The New York Post.

Сообщается, что пожар возник по невыясненной причине. На его ликвидацию было направлено около 60 пожарных, которые тушили пламя около 15 часов. Значительную часть выпивки спасти не удалось.

Бордо является самым крупным винодельческим регионом Франции, здесь производят одни из самых дорогих вин красных сортов в мире.

Как сообщалось ранее, производство вина во Франции в 2018 году подскочило почти на 35%, причем качество прошлогоднего вина оценивается как очень высокое.

Франция является мировым лидером по экспорту вина.

Напомним, вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Богоматери, в результате пожара обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест Собора.

Президент Эммануэль Макрон анонсировал восстановление одной из главных достопримечательностей Франции в течение 5 лет. В первый день после пожара, на восстановление собора Нотр-Дам де Пари собрали 600 млн евро.


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