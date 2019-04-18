Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США

Ограничения могут быть введены на продукты питания, чемоданы, тракторы, вертолеты, видеоигры и другие товары.

Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
Фото: energynews.com.ua

Европейская комиссия подготовил перечень товаров из США, на которые будут введены импортные пошлины в ответ на аналогичные меры Вашингтона.

Об этом сообщается в релизе Еврокомиссии.

Отмечается, что торговые ограничения в виде ввозных пошлин могут быть введены на американские продукты питания, чемоданы, тракторы, вертолеты, видеоигры и другие товары. Речь идет о списке из более 400 импортированных товаров на общую сумму $20 млрд в год.

В перечне также упоминаются живая и замороженная рыба, орехи, кетчуп, вино, табак, алкогольные напитки.

В Еврокомиссии отмечают, что данный список товаров - предварительный.

Ранее офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в США будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus.

Напомним, в 2012 году ЕС обратился в ВТО с просьбой разрешить принятие контрмер на $12 млрд, что эквивалентно предполагаемому ущербу, причиненному Airbus американской поддержкой Boeing. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing. После этого США сразу пригрозили ЕС штрафными мерами.

В марте 2019 года ВТО поддержала ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Hewlett Packard Enterprise закрыла представительство в Украине. Штат на 80 сотрудников перевели на аутстафинг
Туркменистан возобновил поставки газа в РоSSиюТуркменистан возобновил поставки газа в РоSSию
Ахметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей УкраиныАхметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей Украины
РоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против негоРоSSийский олигарх Дерипаска предложит 600 тыс. долларов журналистам, которые расследуют санкции против него
В КГГА согласовали строительство ТРЦ на землях парка "Киото"В КГГА согласовали строительство ТРЦ на землях парка "Киото"
Блок рекламы


Похожие новости
На складе аэропорта "Борисполь" нашли нерастаможенных товаров на 10 млн гривенНа складе аэропорта "Борисполь" нашли нерастаможенных товаров на 10 млн гривен
Еврокомиссия отчиталась о стремительном росте импорта сжиженного газа из СШАЕврокомиссия отчиталась о стремительном росте импорта сжиженного газа из США
Электрометаллургия показала рост в 37% за два года из-за пошлины на экспорт ломаЭлектрометаллургия показала рост в 37% за два года из-за пошлины на экспорт лома
"РЖД" просит снять запрет на ввоз в РоSSию двигателей украинского производства"РЖД" просит снять запрет на ввоз в РоSSию двигателей украинского производства
Еврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из ПольшиЕврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из Польши
Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышенную комиссиюЕврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышенную комиссию
РоSSия запретила ввоз ряда украинских товаровРоSSия запретила ввоз ряда украинских товаров
Китай снял запрет на ввоз продукции украинского птицеводстваКитай снял запрет на ввоз продукции украинского птицеводства
Dell проголосовала за выкуп целевых акций VMware и готовится вновь стать публичной компаниейDell проголосовала за выкуп целевых акций VMware и готовится вновь стать публичной компанией
Полиция возбудила дело против крупнейшего в Украине заготовителя металлолома, - СМИПолиция возбудила дело против крупнейшего в Украине заготовителя металлолома, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости