Еврокомиссия готовит пошлины на ввоз товаров из США
Ограничения могут быть введены на продукты питания, чемоданы, тракторы, вертолеты, видеоигры и другие товары.
Европейская комиссия подготовил перечень товаров из США, на которые будут введены импортные пошлины в ответ на аналогичные меры Вашингтона.
Об этом сообщается в релизе Еврокомиссии.
Отмечается, что торговые ограничения в виде ввозных пошлин могут быть введены на американские продукты питания, чемоданы, тракторы, вертолеты, видеоигры и другие товары. Речь идет о списке из более 400 импортированных товаров на общую сумму $20 млрд в год.
В перечне также упоминаются живая и замороженная рыба, орехи, кетчуп, вино, табак, алкогольные напитки.
В Еврокомиссии отмечают, что данный список товаров - предварительный.
Ранее офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в США будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus.
Напомним, в 2012 году ЕС обратился в ВТО с просьбой разрешить принятие контрмер на $12 млрд, что эквивалентно предполагаемому ущербу, причиненному Airbus американской поддержкой Boeing. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing. После этого США сразу пригрозили ЕС штрафными мерами.
В марте 2019 года ВТО поддержала ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing.
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