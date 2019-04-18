США и ЕБРР прокомментировали решение суда по Приватбанку

Международные партнеры Украины, в числе которых Европейский банк реконструкции и развития и США , выпустили заявление, в котором напомнили о своей поддержке национализации Приватбанка.

"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение о национализации ПриватБанка по просьбе бывших владельцев как единственный метод защиты вкладчиков банка и сохранения стабильности финансовой системы. Хотя для этого понадобилось инвестировать около 160 млрд грн средств украинских налогоплательщиков, чтобы восстановить платежеспособность банка, эта мера обеспечила долгосрочную жизнеспособность ПриватБанка, защитила деньги миллионов украинских граждан и укрепила экономическое положение страны", - говорится в заявлении, которое было опубликовано после решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации.

"В этом свете мы приветствуем реформу корпоративного управления ПриватБанка, возглавляемого независимым Наблюдательным советом, и трансформацию модели его хозяйственной деятельности, которые уже обеспечили повышение эффективности и стабильности всей банковской системы. Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в частности путем введения принципов благоразумного корпоративного управления, и усилия Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках. Важно, чтобы власть продолжала прилагать эти усилия для возмещения убытков бывшими владельцами и связанными лицами обанкротившихся банков", - сказано в сообщении.

Международные партнеры Украины пообещали тщательно следить за событиями в этой сфере.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.