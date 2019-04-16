Часть субсидиантов не явились за мартовскими выплатами, - "Нафтогаз"
Не выплачены "пара сотен миллионов гривен".
Часть получателей монитизированных субсидий не забрали положенные им мартовские выплаты.
Об этом сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк в фейсбуке.
"Часть субсидиантов получают субсидию (те, кто не получает пенсию и другие соцвыплаты через банки или Укрпочту) через систему переводов Ощадбанка "Швидка копійка". Так вот, по завершению мартовских выплат субсидий около 13% средств, которые были перечислены через эту систему, не были выплачены. А это пара сотен миллионов гривен. За ними даже не обратились", - написал он.
Напомним, с 1 января в Украине запустили безналичный механизм монетизации субсидий. Вскоре после этого было принято "политическое решение", чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме.
6 февраля Кабинет министров одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года.
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16.04.2019 05:56