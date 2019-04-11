Киев ведет переговоры с вторым по популярности луна-парком в Европе об обустройстве Гидропарка

Переговоры с немецким парком развлечений ведутся с 2014 года.

Киев ведет переговоры с вторым по популярности луна-парком в Европе об обустройстве Гидропарка
Фото: klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко рассчитывает привлечь инвестиции владельцев наибольшего парка развлечений в Германии Europa-park, чтобы обустроить аналогичный парк в Киеве на территории Гидропарка. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

«Мы планируем создать большой парк развлечений и активного отдыха на территории столичного Гидропарка. Это территория почти в 130 гектаров, остров недалеко от центра города. И сегодня нам нужен инвестор, который вложит средства, опыт и идеи в реализацию такого большого проекта », - сказал мэр Киева.

Кличко посетил Europa-park, расположенный в городе Руст и встретился с его владельцами. Там ему провели экскурсию и рассказали, как развивали эту территорию парка, а также про новые проекты.

Мер Киева подметил, что в Europa-park все очень интересно и уютно сделано, стилизованно под старинный городок с современными аттракционами: «И для детей устроены локации не только для развлечений, но и с познавательными функциями. Словом, здесь счастливы и дети, и их родители. Я давно мечтаю и буду делать все, чтобы подобный парк появился и в Киеве», - добавил Виталий Кличко.

Сейчас Europa-park является вторым по посещаемости парком развлечений в Европе после Диснейленда в Париже. В прошлом году его посетило более 6 млн человек.

Кличко начал вести переговоры с германской Europa-Park о создании зоны аттракционов в Гидропарке в Киеве в декабре 2014 года.

Напомним, реконструкция Киевского Гидропарка началась еще в 2017 году. Тогда Виталий Кличко говорил, что территория Гидропарка не обновлялась более 20 лет, и ближайшие планы - вернуть ей славу одной из лучших зон отдыха столицы. "Мы ведем переговоры с компаниями из Кореи, Австрии, Германии, США, чтобы превратить киевский Гидропарк в рекреационную зону с парком развлечений уровня Диснейленда. И заинтересованность у инвесторов есть", - утверждал тогда Кличко.


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