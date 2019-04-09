Коломойский потребовал в суде вернуть акции Приватбанка

Суд, который рассматривает иск об отмене договора купли-продажи, это ходатайство удовлетворил.

Коломойский потребовал в суде вернуть акции Приватбанка
Игорь Коломойский
Фото: Макс Левин

Адвокаты бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments во время заседания в Хозяйственном суде Киева заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций Приватбанка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд, который рассматривает иск об отмене договора купли-продажи Приватбанка от 21 декабря 2016 года между Минфином и бывшими его акционерами, это ходатайство удовлетворил.

Хозсуд Киева объявил перерыв до 16 апреля 2019 года по этому делу.

Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности Коломойского и Triantal на акции ПриватБанка, подтверждения процессуальной право- и дееспособности Triantal Investments Ltd и полномочий лиц, действовавших от имени истцов, на подписание искового заявления.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о его национализации. Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. Стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков - Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц и государственного Укргазбанка - до 26 марта предоставить указанный договор купли-продажи.

На прошлой неделе Окружной админсуд Киева также объявил перерыв до 18 апреля в деле по другому иску Коломойского о национализации Приватбанка - к Нацбанку Украины, ФГВФЛ, Кабмину и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, накануне Коломойский заявил, что Приватбанк ему не нужен, но он рассчитывает на компенсацию от государства в размере $2 млрд. "Они хотят оставить себе ПриватБанк? Пусть оставляют. Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало 2 млрд долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - говорил бизнесмен.

Национализация Приватбанка - одна из главных претензий Коломойского к действующей власти. Счет, который он точно попробует "закрыть" тем или иным способом, когда она, власть, сменится. Подробнее читайте в материале LB.ua "Приват для президента".


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