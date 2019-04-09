Украинский католический университет возьмет кредит в США на расширение

Деньги будут направлены строительство нового корпуса и общежитий.

Украинский католический университет возьмет кредит в США на расширение
Фото: Zaxid.net

Финансовое учреждение правительства США OPIC (Overseas Private Investment Corporation) повторно одобрило выделение кредита размером в $6,4 млн на 12 лет для львовского учебного заведения "Украинский католический университет Греко-католической церкви" (УКУ). Об этом сообщается в документе OPIC.

Кредит будет направлен на строительство многофункционального, энергоэффективного академического здания и жилых зданий в рамках расширения университетского кампуса.

Общая стоимость проекта, согласно обнародованному документу, составляет $13 млн. Его американским спонсором указана неприбыльная корпорация Ukrainian Catholic Education Foundation Inc. (Иллинойс).

С появлением новых зданий, университет ожидает увеличения численности студентов на 50%, а также намерен удвоить число стипендий для львовских учащихся.

OPIC - Корпорация зарубежных частных инвестиций, которая является самостоятельным правительственным агентством США, помогающим американским предприятиям инвестировать средства в зарубежные развивающиеся рынки.

УКУ - частный научный и учебный богословский университет во Львове, построенный в 2002 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Коломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанкаКоломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанка
На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
Американское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business InubatorsАмериканское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business Inubators
"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты
Акции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компанииАкции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компании
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский стартап GEO Protocol привлек посевные инвестиции от бруклинского фонда с оценкой в $4 млнУкраинский стартап GEO Protocol привлек посевные инвестиции от бруклинского фонда с оценкой в $4 млн
Украинский ИИ-стартап Captain Growth за $3,75 млн купила израильская PerionУкраинский ИИ-стартап Captain Growth за $3,75 млн купила израильская Perion
РоSSия выделила Беларуси $600 млн кредита на погашение старого долгаРоSSия выделила Беларуси $600 млн кредита на погашение старого долга
"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты
Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривнойУкраинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривной
По кредитам рефинансирования НБУ инициировал иски на 37 млрд гривен в отношении поручителейПо кредитам рефинансирования НБУ инициировал иски на 37 млрд гривен в отношении поручителей
Тимошенко: для упрощения ведения бизнеса достаточно упростить налоги и сделать доступными кредитыТимошенко: для упрощения ведения бизнеса достаточно упростить налоги и сделать доступными кредиты
Украина взяла у Франции €64 млн в кредит для водоснабжения МариуполяУкраина взяла у Франции €64 млн в кредит для водоснабжения Мариуполя
Инвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривенИнвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривен
РоSSийский ВТБ по ошибке выдал ЦАР "кредит" в $12 млрдРоSSийский ВТБ по ошибке выдал ЦАР "кредит" в $12 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости