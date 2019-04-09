Украинский католический университет возьмет кредит в США на расширение

Деньги будут направлены строительство нового корпуса и общежитий.

Финансовое учреждение правительства США OPIC (Overseas Private Investment Corporation) повторно одобрило выделение кредита размером в $6,4 млн на 12 лет для львовского учебного заведения "Украинский католический университет Греко-католической церкви" (УКУ). Об этом сообщается в документе OPIC.

Кредит будет направлен на строительство многофункционального, энергоэффективного академического здания и жилых зданий в рамках расширения университетского кампуса.

Общая стоимость проекта, согласно обнародованному документу, составляет $13 млн. Его американским спонсором указана неприбыльная корпорация Ukrainian Catholic Education Foundation Inc. (Иллинойс).

С появлением новых зданий, университет ожидает увеличения численности студентов на 50%, а также намерен удвоить число стипендий для львовских учащихся.

OPIC - Корпорация зарубежных частных инвестиций, которая является самостоятельным правительственным агентством США , помогающим американским предприятиям инвестировать средства в зарубежные развивающиеся рынки.

УКУ - частный научный и учебный богословский университет во Львове, построенный в 2002 году.