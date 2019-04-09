Как украинскому фрилансеру получать платежи в валюте: шаблон инвойса и обязательная продажа выручки

C тех пор, как украинский парламент принял закон «об инвойсах», фрилансеры-ФОПы могут использовать электронные инвойсы вместо договоров и актов выполненных работ с печатями, чтобы получать валюту на счет за оказанные услуги. Специалисты биржи фриланса Upwork подготовили некоторые советы для тех украинских фрилансеров, которые хотят работать с зарубежными заказчиками и получать платежи в валюте. Здесь, в том числе, есть уже готовый шаблон инвойса, а также примеры расчеты для обязательной продажи части валютной выручки. , пишут AIN.UA

Как теперь работает валютный контроль для фрилансеров?

Раньше, когда украинский банк получал на имя фрилансера валютный платеж, он должен был его проверить (договор между заказчиком и исполнителем, а также акт выполненных работ). Деньги зачислялись только после такой проверки.

После заработавшего в 2016 году закона №4496 фрилансеру-частному предпринимателю достаточно предъявить банку инвойс на имя иностранного заказчика, в котором содержатся условия и цена заказа. Инвойс ? это счет на имя иностранного заказчика. Он приравнивается к внешнеэкономическому договору. Подпись заказчика не требуется.

Эти документы более не нужно переводить с английского на украинский.

Если фрилансеры экспортруют товары и свою работу, валютный контроль за такими платежами не осуществляется. Единственное ограничение: клиент должен заплатить за работу в течение 180 дней со дня выполнения.

Как оформить инвойс (есть готовый шаблон)?

В Upwork составили готовый шаблон такого инвойса. Однако некоторые поля нужно заполнить самостоятельно, к примеру:

Номер инвойса. Эта нумерация зависит полностью от пользователя. К примеру, для первого документа можно использовать дату и затем менять ее каждый раз: 2301/1, 2301/2 и т.д.

Дата инвойса. Это должна быть дата за 1-3 дня до даты платежа.

Поставщик. Нужно указать, что фрилансер является частным предпринимателем, написать фамилию, имя и отчество, регистрационный адрес и налоговый номер.

Данные о плательщике. В случае, когда фрилансер работает с Upwork, это будут данные Upwork Global Inc. и Upwork Escrow Inc.

Название услуг, которые предоставил фрилансер (тестирование софта, дизайн и т.д.).

Цена услуг.

Банковские реквизиты фрилансера.

Описание предоставленных услуг (к примеру, альфа-тестирование такого-то мобильного приложения). Описание услуг должно совпадать с КВЭДами, которые фрилансер указал как свой вид деятельности при регистрации физлицом-предпринимателем.

Общая сумма платежа.

Шаблон, который подготовили в Upwork, есть в английской и украинской версиях (хотя украинская версия как правило не требуется). Его можно скачать здесь. Поля, которые фрилансер должен заполнять самостоятельно, выделены желтым.

Как расчитывать продажу валютной выручки?

С 1 марта этого года НБУ снизил лимит валютной выручки, которую нужно обязательно продавать при поступлении, с 50% до 30%. В Upwork приводят в пример расчет обязательных платежей на примере, когда заказчик заплатил фрилансеру $1000:

10 января 2019 года фрилансеру-ФОПу на 3 группе единого налога поступил платеж в $1000. Этот платеж поступает на распределительный счет №2603… (транзитный счет, управляется банком, фактически деньги до фрилансера еще не дошли). Банк обязательно продает 30% валюты по межбанковскому курсу (к примеру, по 26,9 грн/$1). На следующий рабочий день на счет предпринимателя поступает сумма в гривнах: 8 070 грн. 10 января 2019 года остальные 70% суммы ($700) поступают на валютный счет предпринимателя (№ 2600…). 16 января 2019 года предприниматель, к примеру, решает продать оставшиеся 70% суммы. На основании заявки предпринимателя банк продает валюту. Например, продажа состоялась по курсу 26,8 грн/1 доллар США . На гривневый счет предпринимателя поступают 18 760 грн.

Как указывать этот платеж в книге доходов и в декларации?

Согласно Налоговому кодексу, «доход, выраженный в иностранной валюте, пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на дату получения такого дохода» (ст. 292.5). Для платежа из примера выше это будет выгядеть так:

На 10 января 2019 года в книгу доходов и налоговой декларации учитывается поступление в 27 040 грн. Эта сумма состоит из 8 070 грн (полученных от продажи 30% выручки. «В долларах эту сумму предприниматель себе на счет не получал, деньги находятся на распределительном счету № 2603… Нет оснований учитывать 30% валютной выручки по курсу НБУ», ? пишут в Upwork.

18 970 гривен = 700 Х 27,1 (27,1 – это курс гривна/доллар по курсу НБУ на 10.01.2019,

когда фактически поступили 70% валютной выручки на счет предпринимателя). Фактический курс продажи валюты предпринимателем не имеет значения.

когда фактически поступили 70% валютной выручки на счет предпринимателя). Фактический курс продажи валюты предпринимателем не имеет значения. Курсовая разница не учитывается. Если фриланер продал 70% выручки дороже, чем курс НБУ на дату поступления средств на счет, эта разница не будет учитываться предпринимателем в качестве дохода.

Также стоит учитывать, что плательщики единого налога должны хранить первичные документы более 3-х лет и предъявлять их в случае проверке. Инвойсы попадают под определение первичного документа. Но их можно хранить в электронном виде (для этого есть программы, которые позволяют хранить документы, подписанные с помощью электронной цифровой подписи, те же программы для отчетности).