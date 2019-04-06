Избран новый глава Всемирного банка

Новым президентом Всемирного банка избран заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мелпас.

Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает пресс-служба ВБ.

"Исполнительные директора прошли процедуру отбора, согласованного в 2011 году. Процесс включал открытую, прозрачную кандидатуру, где любой член Банка мог быть предложен любым исполнительным директором или губернатором через исполнительного директора. Затем была проведена тщательная проверка и всестороннее интервью исполнительными директорами господина Мелпасса", - говорится в сообщении.

Мэлпас приступает к исполнению своих обязанностей с 9 апреля.

В ближайшие пять лет новый президент будет возглавлять все организации группы ВБ, включая главную - Международный банк реконструкции и развития.