Международные резервы Украины в марте выросли на $412 млн

Валютные запасы вновь приблизились к пятилетнему максимуму.

Международные резервы Украины в марте выросли на $412 млн
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины в марте выросли на $412 млн и на 1 апреля составили $20,633 млрд.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Рост резервов связан с получением займа под гарантии Всемирного банка на €512 млн; привлечением $357 млн от еврооблигаций и около $160 млн от валютных облигаций внутреннего займа; благоприятной ситуацией на валютном рынке, позволившая пополнить резервы еще на $162 млн; а также переоценкой финансовых инструментов на $8,6 млн.

В то же время в марте из резервов забрали $866,5 млн на платежи по долгам.

Объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что, как утверждает регулятор, является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, в декабре 2018 года резервы достигли пятилетнего максимума - 20,820 млрд. Это стало возможным за счет поступлений от Международного валютного фонда, Европейского союза и Всемирного банка. Украина получила тогда от МВФ первый транш в размере $1,391 млрд по новой программе Stand-By Arrangement, а от ЕС и Всемирного банка - $1,006 млрд (в эквиваленте).


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