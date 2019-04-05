Международные резервы Украины в марте выросли на $412 млн и на 1 апреля составили $20,633 млрд.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Рост резервов связан с получением займа под гарантии Всемирного банка на €512 млн; привлечением $357 млн от еврооблигаций и около $160 млн от валютных облигаций внутреннего займа; благоприятной ситуацией на валютном рынке, позволившая пополнить резервы еще на $162 млн; а также переоценкой финансовых инструментов на $8,6 млн.

В то же время в марте из резервов забрали $866,5 млн на платежи по долгам.

Объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что, как утверждает регулятор, является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.