?UniCredit готов купить Commerzbank

Предложение сделают в случае срыва переговоров Commerzbank и Deutsche Bank.

Итальянский банк UniCredit готовит многомиллиардное предложение о покупке немецкого Commerzbank. Оно будет задействовано в случае срыва переговоров о слиянии Commerzbank и Deutsche Bank, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Планы UniCredit предполагают покупку пакета Commerzbank, рыночная капитализация которого составляет 9 млрд евро, и затем объединение его с другим немецким банком HypoVereinsbank, который уже принадлежит итальянцам.

Офис объединенной финансовой организации будет находиться в Германии, а штаб-квартира UniCredit останется в Милане.

UniCredit уже интересовался покупкой акций Commerzbank несколько лет назад и в 2017 году обращался по этому вопросу к немецким чиновникам. Тогда сделка не состоялась из-за оппозиции в Германии к трансграничным банковским сделкам, а также из-за реструктуризации, которую проводил UniCredit.

Напомним, в середине марта крупнейшие банки Германии Commerzbank и Deutsche Bank объявили, что ведут переговоры о слиянии. Если сделка состоится, объединенный банк станет третьим по величине в Европе после британского HSBC и французского BNP Paribas.

Гарантий того, что переговоры завершатся успешно, нет.