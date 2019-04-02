РоSSия выделила Беларуси $600 млн кредита на ?погашение старого долга

В 2017 году Беларусь получила от РФ $700 млн кредита на 10 лет.

Президент РоSSии Владимир Путин решил предоставить Беларуси государственный кредит в размере 600 млн долларов.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РБК.

По его словам, эти деньги пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой займам.

Силуанов также сообщил, что до конца апреля Беларусь также может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн. По словам роSSийского министра, сейчас обсуждаются процедуры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения.

В конце февраля Беларусь попросила у Москвы кредит на покрытие долга. Минск рассчитывал получить у РоSSии $1 млрд, включив в эту сумму долги как перед самой РФ , так и перед Евразийским фондом стабилизации и развития.

Напомним, в 2017 году Беларусь получила от РоSSии $700 млн кредита на 10 лет. В распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева говорилось, что средства выделяются "в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений", а также "для погашения кредитов, которые были выданы ранее".