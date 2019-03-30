Венгрия надеется начать импорт азербайджанского газа с 2021 года

Сейчас более половины газа Венгрия получает транзитом через Украину.

Венгрия надеется начать импорт азербайджанского газа с 2021 года
Фото: novosti.az

Венгрия рассчитывает начать импорт азербайджанского газа, начиная с 2021 года.

Об этом пишет "Немецкая волна" со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства по итогам встречи в Баку министра иностранных дел и торговли восточноевропейской страны Петера Сийярто и его азербайджанского коллеги Парвиза Шахбазова.

Как отметил венгерский министр, диверсификация маршрутов поставок газа чрезвычайно важна для Венгрии. Сийярто обратил внимание на то, что "конфликт между Россией и Украиной имеет очень серьезное влияние на центральноевропейский регион, поскольку соглашение, которое обеспечило бы постоянные поставки природного газа в Центральную Европу из РоSSии через Украину с начала следующего года, еще не заключено". "Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта роSSийского газа в страну поступает через Украину", - пояснил министр.

Сийярто заявил, что в этой ситуации поставки газа из Азербайджана выглядят "одним из наиболее жизнеспособных сценариев" обеспечения энергобезопасности Венгрии.

Венгрия ежегодно потребляет порядка 10 млрд куб м газа. Две трети из них – поставляемый через территорию Украины газ из РФ (через ГИС Берегово), еще 20% – газ собственной добычи, остальное – это импорт из Австрии. При этом около 60% газа, поставляемого на хаб в Баумгартене (Австрия), также транспортируется через украинскую ГТС (через ГИС Ужгород).

Напомним, в мае 2018 года Азербайджан начал подачу газа в "Южный газовый коридор", по которому топливо из месторождения Шах-Дениз пойдет в Европу.


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