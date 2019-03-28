На складе аэропорта "Борисполь" нашли нерастаможенных товаров на 10 млн гривен

Проверяется версия следствия относительно попытки перемещения товаров работниками таможни вне контроля.

?На складе аэропорта "Борисполь" нашли нерастаможенных товаров на 10 млн гривен

Во время осмотра складов на территории грузового терминала международного аэропорта "Борисполь" обнаружили нерастаможенных товаров на сумму около 10 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

"Во время обысков и осмотра складов на территории грузового терминала ГП "Международный аэропорт "Борисполь" обнаружили высоколиквидные нерастаможенные товары (мобильные телефоны, медицинское оборудование, детали для электронных сигарет) на сумму около 10 млн гривен, однако в товарно-сопроводительных документах указано, что это только аксессуары к мобильным телефонам", - говорится в сообщении.

Фото: kobl.gp.gov.ua

Сейчас проверяется версия следствия о попытке перемещения работниками таможни и субъектами хозяйствования товаров вне таможенного контроля.

"В ходе досудебного расследования осуществляется документирование противоправной деятельности должностных лиц Киевской таможни ГФС при перемещении отдельными субъектами хозяйствования через таможенную границу Украины товаров вне таможенного контроля, оформления их с минимизацией таможенных платежей путем использования поддельных документов", - отмечается в сообщении.

В уголовном производстве назначен ряд экспертиз, по завершению которых будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

Напомним, в конце января Киевская таможня задержала в аэропорту "Борисполь" крупную партию ASIC-майнеров, которые используются для добычи криптовалюты.


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