Суд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственность

Решение Хозяйственного суда г. Киева оставили без изменений.

Суд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственность
Фото: ITC.ua

Фонд госимущества не добился в апелляционном суде возвращение "Укртелекома" в государственную собственность.

Об этом сообщает Finbalance.

26 февраля Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда госимущества и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 07.11.2018 (в деле №910/7708/17), которым Фонду госимущества было отказано в удовлетворении иска к ООО "ЕСУ" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 млн долл пени (за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций).

Свои исковые требования Фонд госимущества обосновывал тем, что ООО "ЕСУ" ненадлежащим образом выполняет обязательства, взятые во время приватизации "Укртелекома" в 2011 году: компания не внесла инвестиций в определенном размере, не создала и не передала в госсобственность телекоммуникационную сеть спецназначения.

ООО "ЕСУ", в частности, констатировал, что внесение инвестиций в размере 450 млн долл не было фиксированным условием конкурса по приватизации "Укртелекома", и приводилось лишь как "план", а не обязательство ООО "ЕСУ.

В рамках этого дела суды первой и апелляционной инстанции в октябре-декабре 2017 удовлетворили иск Фонда госимущества, однако Верховный Суд отменил соответствующее решение в июле 2018 и передал дело на новое рассмотрение в киевский Хозсуд.

Решением от 07.11.2019 Хозсуд также отказался удовлетворить встречный иск ООО "ЕСУ" о признании прекращенным обязательства по безвозмездной передаче сети спецназначения. Северный апелляционный хозсуд постановлением от 26.02.2019 оставил без изменений решение суда первой инстанции и в этой части.

Фонд госимущества продал 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году по 10,6 млрд грн. Финансированию соответствующей операции содействие в т.ч. выпуск облигаций ООО "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, большинство из которых (на 4 млрд грн) были выкуплены Ощадбанком и Укрэксимбанком. Соответствующие бумаги должны быть погашены в марте 2017 года, что, однако, не произошло (то есть был допущен дефолт).

Сейчас госбанки пытаются взыскать соответствующие средства с ООО "ЕСУ".

Сейчас конечным бенефициаром ООО "ЕСУ" является Ринат Ахметов. В то же время окружение Дмитрия Фирташа в судах пытается взыскать с Р. Ахметова 760 млн долларов, недоплаченных за купленный в 2013 году "Укртелеком", а также 60 млн долларов начисленных за несколько лет процентов.


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