Импортозамещение: как РФ семимильными шагами пытается вернуться в СССР

Власти РоSSии из-за западных санкций анонсировали широкую кампанию импортозамещения. Хотя программа по импортозамещению была принята еще в 2014 году. Однако неожиданно все оказалось непросто. К слову, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил: «Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», - написал он в своем Telegram-канале:

От тех, кто поддерживает импортозамещение, можно услышать: «жили же как-то в СССР , когда все было свое». Однако, СССР развалился, в том числе и по экономическим причинам. «Признаков глубокого кризиса было множество. А ведь Советский Союз не был под санкциями, он просто не хотел торговать со всем остальным миром по политическим причинам. Тем не менее уровень экономики к концу СССР стал таким низким, что страна просто рухнула. Потом оказалось, что в стране просто не было огромного количества товаров, которые давно выпускались за границей», - говорит Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета.

Ориентир на импортозамещение и самодостаточность – это путь к регрессу. Человечество несколько тысяч лет шло к специализации, чтобы одни садили картошку, другие занимались наукой и т.д., а после они обменивались результатами своего труда.

В этом случае не будет на полках широкого спектра товаров высокого качества. Даже самые большие мировые экономики полагаются на импорт огромного количества товаров, комплектующих и т.д. «Хороший пример – это телевизор. Он стал массовым товаром семьдесят лет назад в США , но сегодня американские фирмы просто перестали его производить. Телевизоры выпускают, в основном, Sony в Японии и Samsung в Южной Корее. Эти компании достигли такого технологического совершенства, что конкурировать с ними, пытаться сделать телевизоры лучше, чем у Sony или Samsung, просто не имеет смысла», - считает Олег Ицхоки, профессор экономики Калифорнийского университета.

Тотальное импортозамещение – это технологическое отставание от остального мира. Люди не разучатся работать по технологиям, которые уже освоены. Не перестанут работать станки, которые уже поставлены. Но лет за десять накопится уже очень серьезное отставание, а за 20–30 лет – критическое.

Однако в условиях санкций РоSSии придется научиться очень многое производить самостоятельно.