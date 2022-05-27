Импортозамещение: как РФ семимильными шагами пытается вернуться в СССР

Цель импортозамещения была определена еще в 2014 году.

Власти РоSSии из-за западных санкций анонсировали широкую кампанию импортозамещения. Хотя программа по импортозамещению была принята еще в 2014 году. Однако неожиданно все оказалось непросто. К слову, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил: «Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», - написал он в своем Telegram-канале:

От тех, кто поддерживает импортозамещение, можно услышать: «жили же как-то в СССР, когда все было свое». Однако, СССР развалился, в том числе и по экономическим причинам. «Признаков глубокого кризиса было множество. А ведь Советский Союз не был под санкциями, он просто не хотел торговать со всем остальным миром по политическим причинам. Тем не менее уровень экономики к концу СССР стал таким низким, что страна просто рухнула. Потом оказалось, что в стране просто не было огромного количества товаров, которые давно выпускались за границей», - говорит Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета.

Ориентир на импортозамещение и самодостаточность – это путь к регрессу. Человечество несколько тысяч лет шло к специализации, чтобы одни садили картошку, другие занимались наукой и т.д., а после они обменивались результатами своего труда.

В этом случае не будет на полках широкого спектра товаров высокого качества. Даже самые большие мировые экономики полагаются на импорт огромного количества товаров, комплектующих и т.д. «Хороший пример – это телевизор. Он стал массовым товаром семьдесят лет назад в США, но сегодня американские фирмы просто перестали его производить. Телевизоры выпускают, в основном, Sony в Японии и Samsung в Южной Корее. Эти компании достигли такого технологического совершенства, что конкурировать с ними, пытаться сделать телевизоры лучше, чем у Sony или Samsung, просто не имеет смысла», - считает Олег Ицхоки, профессор экономики Калифорнийского университета.

Тотальное импортозамещение – это технологическое отставание от остального мира. Люди не разучатся работать по технологиям, которые уже освоены. Не перестанут работать станки, которые уже поставлены. Но лет за десять накопится уже очень серьезное отставание, а за 20–30 лет – критическое.

Однако в условиях санкций РоSSии придется научиться очень многое производить самостоятельно.


Середа Елена, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Курс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцамКурс доллара: в НБУ рассказали, к чему следует готовиться украинцам
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийская власть признала, что импортозамещение в РоSSии "провалено полностью"РоSSийская власть признала, что импортозамещение в РоSSии "провалено полностью"
РоSSия не намерена терять газовые рынок Европы и уже пытается зайти через АфрикуРоSSия не намерена терять газовые рынок Европы и уже пытается зайти через Африку
НБУ пообещал вернуться к плавающему курсуНБУ пообещал вернуться к плавающему курсу
Киевсовет в четверг во второй раз попытается рассмотреть решение против Экопарка ОсокоркиКиевсовет в четверг во второй раз попытается рассмотреть решение против Экопарка Осокорки
Китай пытается изменить модель экономического роста. Почему попытки не имеют успехаКитай пытается изменить модель экономического роста. Почему попытки не имеют успеха
ОПЕК+ пытается поднять дисциплину в своих рядахОПЕК+ пытается поднять дисциплину в своих рядах
Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)Прокуратура пытается вернуть в столичную собственность землю на берегу Днепра стоимостью более полумиллиарда гривен (фото)
Прокуратура Киевщины пытается через суд вернуть государству 28 гектар земли в Фастовском районеПрокуратура Киевщины пытается через суд вернуть государству 28 гектар земли в Фастовском районе
Пакистан вновь пытается продать простаивающий меткомбинатПакистан вновь пытается продать простаивающий меткомбинат
Фонд гарантирования снова попытается продать недвижимость Родовид БанкаФонд гарантирования снова попытается продать недвижимость Родовид Банка
Последние новости
Подгружаем последние новости