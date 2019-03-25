"Укртрансгаз" посоветовал Венгрии запастись газом на случай "газовой войны"

"Украинские ПХГ могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение".

"Укртрансгаз" посоветовал Венгрии запастись газом на случай "газовой войны"
Фото: utg.ua

"Укртрансгаз" предложил Венгрии создать запас газа в украинских подземных газохранилищах (ПХГ) на случай "газовой войны", которая может начаться в 2020 году.

Об этом говорится на сайте украинской компании.

"Украинские ПХГ могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для ее внутренних потребителей, даже если РоSSия прекратит транзит газа через территорию Украины в страны ЕС после 1 января 2020 года", – сообщили в "Укртрансгазе".

Венгрия ежегодно потребляет порядка 10 млрд куб м газа. Две трети из них – поставляемый через территорию Украины газ из РФ (через ГИС Берегово), еще 20% – газ собственной добычи, остальное – это импорт из Австрии. При этом около 60% газа, поставляемого на хаб в Баумгартене (Австрия), также транспортируется через украинскую ГТС (через ГИС Ужгород).

Максимальная суточная возможность экспорта в Венгрию составляет 68 млн куб. м, что в 4,5 раза превышает суточную продуктивность (15 млн куб. м) газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию.

"Использование мощностей украинской ГТС позволит значительно снизить риски наступления чрезвычайной ситуации в газотранспортной системе Венгрии. Аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложить поставщикам из других стран центральной и восточной Европы", – заявили в УТГ.

Ранее министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал обеспокоенность относительно получения роSSийского газа через Украину после 2019 года.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения роSSийским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным.


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