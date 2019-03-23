С 1 апреля 5 миллионов украинцев могут остаться без воды

Около 30 водоканалов могут быть отключены от электроэнергии.

С 1 апреля 5 миллионов украинцев могут остаться без воды

Ассоциация "Укрводоканалэкология" предупреждает, что с 1 апреля 2019 года 5 миллионов украинцев могут остаться без воды.

Об этом заявила вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий, сообщает Укринформ.

Она рассказала, что с 1 января 2019 вступил в силу Закон Украины о рынке электроэнергии, который должен разрушить монополию облэнерго на поставку электричества. Поэтому водоканалы могли бы покупать на рынке дешевую электроэнергию. Но, по новому закону, поставки электроэнергии осуществляются при условиях 100% предоплаты за услугу. А у водоканалов за последние пять лет накопились долги за потребленную электроэнергию на общую сумму 6 млрд гривен.

По словам Бабий, долги водоканалов перед энергоснабжающими компаниями возникли из-за того, что в тарифах на воду не был учтен рост цены на электроэнергию, стоимость которой для водоканалов выросла с 25% до 37%.

"Согласно требованиям закона все водоканалы, согласно новому закону, должны заключить договора на поставку электроэнергии на свободном рынке. Но когда эти предприятия начали проводить тендеры на закупку дешевой электроэнергии, на тендеры не приходили энергоснабжающие розничные компании. Они говорили: "Вы ненадежные плательщики, вы не будете вовремя платить", - сообщила вице-президент ассоциации.

По ее информации, сейчас около 30 водоканалов, которые не заключили договора, получают электроэнергию от поставщика "последней надежды", которым было определено ГП "Укринтерэнерго". Но и перед Укринтерэнерго у многих водоканалов возник долг, связанный с несоответствием тарифов на воду новым ценам на электричество.

Как известно, 1 апреля истекает срок потребления электроэнергии от поставщика "последней надежды", поэтому водоканалы могут быть отключены от электроэнергии.

"Мы требуем, чтобы была собрана СНБО по этим вопросам. Срочно надо продлить срок сотрудничества с поставщиком "последней надежды" еще на три месяца. НКРЭКУ должна немедленно установить экономически обоснованные тарифы для обеспечения их деятельности. Правительство должно выделить средства на покрытие разницы в тарифах из государственного резервного фонда", - подытожила эксперт.

С 1 января 2019 года в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии.

Наибольшие изменения претерпели условия поставки электроэнергии для юридических лиц. Предприятия, организации, учреждения, договорная мощность электроустановок которых превышает 150 кВт, должны были до 11 декабря 2018 года выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях. Компании, которые не нашли поставщика на новом рынке, согласно ст.64 закона Украины "О рынке электроэнергии" и решением Кабинета министров, с 1 января стали клиентами поставщика "последней надежды", функции которого по всей территории Украины выполняет ГП "Укринтерэнерго". По данным операторов системы распределения, по всей стране насчитывается 1339 таких потребителей.

Согласно закону поставщик "последней надежды" не имел права отказать в заключении договора и обязан был предоставлять услуги по поставке электроэнергии, но не более 90 дней, то есть с 1 января по 1 апреля.


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