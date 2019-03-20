Disney завершила покупку 21th Century Fox
Стоимость кинокомпании составила 71 млрд долларов.
Компания Walt Disney Company завершила сделку по покупке кинокомпании 21st Century Fox. За сделку Disney заплатил более 71 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
По результатам сделки Disney получит киностудию 21th Century Fox, телеканалы National Geographic, Sky и FX. Также в собственность Disney перейдет 30% стримингового сервиса Hulu и авторские права на кинофраншизы, которые снимает 21th Century Fox, и права на мультсериал «Симпсоны».
Disney по итогам сделки планирует расширять свой кинобизнес, а также существенно увеличить свою долю на американском и мировом телевидении, ведь компания получит контроль над каналами не только в США, но и в ряде других стран, в частности в Индии.
Переговоры по покупке 21st Century Fox велись еще в конце 2017 года. Тогда Disney оценил кинокомпанию в 52,4 миллиарда долларов. После этого конгломерат Comcast предложил 65 млрд долларов за приобретение большей части активов медиахолдинга 21st Century Fox. Именно после этого Disney и объявила о повышении свои предложения.
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Финансы
20.03.2019 17:26