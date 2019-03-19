СБУ заблокировала деятельность международной "финансовой пирамиды"

Мошенники успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев.

СБУ заблокировала деятельность международной "финансовой пирамиды"
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности заблокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limиted", деятельность которой нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Под видом международной инвестиционной компании «Forex Trend Limиted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

За период активной деятельности мошенники успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.

Деньги "выводились" через фиктивные компании, зарегистрированны в оффшорных юрисдикциях, а также через частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и ЕС.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители провели ряд обысков у участников "пирамиды" и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные деньги, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Участникам группировки объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Напомним, в 2016 году в Тернопольской области участники финансовой пирамиды присвоили более ?2,5 млн.


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