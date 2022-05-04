Политолог Николай Давыдюк призвал Raiffaisen Bank прекратить деятельность в РоSSии: "Хватит зарабатывать на крови"

Политолог Николай Давыдюк призвал Raiffaisen Bank прекратить деятельность в РоSSии: "Хватит зарабатывать на крови"

Украинский общественный деятель, политолог Николай Давыдюк провел акцию у отделения Raiffaisen Bank и призвал компанию остановить деятельность в РоSSии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Работая в РоSSии, вы финансируете путинский режим, который убивает в Украине каждый день», - написал он.

Николай Давыдюк записал обращение, в котором сравнил налоги, уплаченные в РоSSии, с ракетами на мирные украинские города.

«Raiffaisen Bank, хватит работать в РоSSии! Только в Мариуполе убито более 22 тысяч мирных жителей, мирных украинцев. Это больше, чем 1% ваших клиентов в нашем государстве. Хватит зарабатывать на крови», - заявил он возле отделения банка Raiffaisen Bank.

Политолог призвал сохранить Украину и Мариуполь.

Стоит отметить, что телеграм-бот Boycott russia призывает украинцев бойкотировать Raiffaisen Bank, ведь компания не покинула роSSийский рынок.


user, politeka.net

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