На Рыбальском полуострове в Киеве появится микрорайон на 15 тысяч жителей

Проект предусматривает 36 домов и всего один детсад.

На Рыбальском полуострове в Киеве появится микрорайон на 15 тысяч жителей
Фото: ukrmilitary.com

На Рыбальском полуострове в Киеве планируют построить жилой квартал Lipki Island на 36 многоэтажных домов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на консалтинговую компанию UTG.

Проект Lipki Island City Resort был представлен девелоперской компанией City One Development.

Проект включает 36 домов этажностью от 2 до 30 этажей на 6,2 тыс. квартир. Площадь участка составляет 40 га, общая площадь комплекса – 927,7 тыс. кв. м. При этом площадь подземной части (паркинги) комплекса составит 208,3 тыс. кв. м, надземной – 719,4 тыс. кв. м. Ожидаемое количество жителей – 15,4 тыс. человек.

Кроме того, проект включает бизнес-центр общей площадью 58,2 тыс. кв. м (арендная – 43,5 тыс. кв. м), а также встроенные коммерческие помещения на 44,4 тыс. кв. м. (арендная – 33,3 тыс. кв. м).

В проекте предусмотрен всего один детский садик на 307 детей и одна школа на 1,11 тыс. учеников.

Напомним, в 2018 году фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко продала завод "Кузница на Рыбальском" компании "Евинз Лимитед", которая входит в группу ТАС Сергея Тигипко.

Заводу принадлежат 40 га на Рыбальском полуострове, Тигипко собирается пустить территорию "Кузницы на Рыбальском" под застройку.

Партнером ТАС в застройке Рыбальского полуострова выступает компания City One Development.


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