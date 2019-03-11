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Ахметов купил у "Укрзализныци" металлолома на 120 млн гривен Кроме Метинвеста, в торгах участвовала компания Оптимал-трейд. Фото: Укрзалізниця Входящая в группу "Метинвест" Рината Ахметова компания "Метинвест-ресурс" выиграла тендер "Укрзалызныци" на продажу 161 тысяч тонн рельсового лома. Об этом сообщает Liga.biz со ссылкой на данные системы ProZorro.Продажи. Согласно данным, компания предложила самую высокую цену в 119,4 млн гривен. При этом стартовая цена составляла 118,2 млн. Кроме Метинвеста, в торгах участвовала компания Оптимал-трейд. В начале февраля сообщалось, что "Метинвест" завершил сделку по покупке криворожского металлургического завода "Юнистил". Метинвест - вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) Рината Ахметова и Смарт-холдинг (23,76%) Вадима Новинского.

LB.ua

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