Госгеонедра отдает часть заповедника в Житомирской области под карьер
Пержанское месторождение бериллиевых руд отдадут инвестору на 20 лет.
Государственная служба геологии и недр Украины 4 марта выставила на продажу на ProZorro девять лотов по продаже недр в шести областях Украины.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Среди лотов оказалось Пержанское месторождение бериллиевых руд в Олевском районе Житомирской области. Правозащитная организация "Экология-Право-Человек" отмечает, что вся территория этого месторождения находится в пределах Полесского природного заповедника и частично - в границах заказника "Микитче" и регионального ландшафтного парка "Словечанский кряж".
"Именно по этой причине разработка месторождения не велась до сих пор. Также в прошлом указанная территория попала в зону размещения радиационного следа от взрыва на ЧАЭС. Невозможность хозяйственного использования территории в результате радиационного загрязнения в прошлом позволила добиться создания здесь одной природоохранной территории с высокой степенью заповедности - Полесского природного заповедника", - говорится на сайте ЭПЛ.
Также на продажу выставлены:
- участок Семеновский в Олевском районе Житомирской области (янтарь)
- участок Жалянская-2 в Гощанском районе Ровенской области (глина)
- участок Заречный в Савранском районе Одесской области (графит)
- участок Литятинский в Бережанском районе Тернопольской области (известняк)
- скважина №2-ре в Запорожье (питьевая вода)
- участок Юрьевский в Олевском районе Житомирской области (титан-апатитовые руды)
- участок Ястребецкий в Олевском районе Житомирской области (цирко-редкоземельно-флюоритовые руды)
- скважина №1 в поселке Сосновое Лиманского района Донецкой области (питьевая вода)
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Финансы
06.03.2019 11:40