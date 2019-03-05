Международные резервы Украины сократились на $600 млн

Размер международных резервов Украины в феврале уменьшился почти на $600 млн и на 1 марта составил 20,220 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

В феврале Украина потратила почти 1285,4 млн долларов на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга. Эти расходы частично компенсировали поступлениями за счет размещения облигаций внутреннего госзайма в иностранной валюте на сумму 302,7 млн долларов.

Также НБУ пополнил резервы на 326,5 млн долларов за счет покупки валюты на межбанке. В феврале, как и в январе, предложение валюты превысило спрос благодаря стабильным поступлениям валютной выручки экспортеров, продажи валюты населением, а также покупке нерезидентами государственных ценных бумаг.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны) увеличила их стоимость на 56,7 млн долларов.

Объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта, что, как утверждает регулятор, является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.