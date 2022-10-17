Нацбанк за тиждень продав на міжбанку понад $600 мільйонів

Національний банк протягом тижня з 10 по 14 жовтня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку $8,30 млн і продав $613,23 млн. Негативне сальдо інтервенцій становило $604,93 млн. Про це свідчать дані регулятора.

Фото: bank.gov.ua

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НБУ скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли продав $608,54 млн.

З початку року Нацбанк:

купив на міжбанку $3?142,21 млн і $110,97 млн євро;

продав $20?704,11 млн та 1?789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій становило $17?561,90 млн та 1?678,14 млн євро.