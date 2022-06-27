G7 виділять $600 млрд на боротьбу з китайською ініціативою “Один пояс, один шлях”

Найбагатші демократії світу, тобто країни "Великої сімки" під час свого саміту в Баварії в неділю, 26 червня, оголосили про глобальну інфраструктурну ініціативу вартістю 600 мільярдів доларів, покликану ефективно протистояти зусиллям Китаю здійснювати політичний і комерційний вплив у світі шляхом масових інвестицій в економіки країн, що розвиваються. Про це повідомляє Politico .

Ідеться про протидію китайській ініціативі “Один пояс, один шлях”, яка полягає в тому, щоб узалежнити від Китаю країни третього світу та економіки, що розвиваються, особливо в Азії та Африці, шляхом великих інвестицій. Офіційні особи США постійно стверджували, що країни, які вступають у бізнес-зв’язки з Китаєм, потрапляють у боргову яму і надто сильно узалежнюються від нього. Цей план вперше був оприлюднений на минулорічному саміті G7 у Великобританії і тоді його охрестили "Побудуй кращий світ". Але тепер зміна порядку денного у світі призвела до нової назви – "Партнерство для глобальної інфраструктури".