Киев планирует потратить 2,7 млрд гривен на LED-фонари

Больше 60% суммы возьмут из городского бюджета.

Киев планирует потратить 2,7 млрд гривен на LED-фонари
Фото: facebook.com/merkieva

Киевский городской совет 5 марта утвердил городскую целевую программу наружного освещения столицы на 2019-2022 годы, которая предусматривает выделение 2,7 млрд гривен на установку LED-освещения на улицах, в парках и скверах.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Город должен профинансировать 1,8 млрд гривен. Остальные средства будут привлечены из других источников.

"Программа предусматривает капитальный ремонт сети наружного освещения города Киева с заменой ртутных и натриевых светильников светодиодные. На эти цели заложено 1,9 млрд грн. На развитие и модернизацию сетей наружного освещения улиц транспортных магистралей необходимо 232 млн грн. Освещение в парках и скверах будут профинансированы в сумме на 85 млн грн. Еще 104 млн грн в течение 4 лет планируем потратить на модернизацию освещения придомовых территорий", - рассказал исполняющий обязанности директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета Иван Шпилевой.

В рамках программы планируется строительство сети архитектурно-декоративной подсветки путепровода на Одесской площади, наружного освещения на Канальной и Центральной в Дарницком районе столицы и Вознесенского спуска. Также предусмотрена реконструкция освещения Львовской площади, Михайловской улицы, Голосеевского проспекта и нескольких улиц Выгуровщины-Троещины.

Напомним, что Киев начал переводить уличное освещение на энергосберегающие светодиодные лампы в 2015 году.

По данным коммунального предприятия "Киевгорсвет", в его структуру входит 180 тысяч светильников, прожекторов и элементов иллюминации и 4220 километров сетей.


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