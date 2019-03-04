Снижения цены на газ не будет, - Коболев

Ни президент, ни парламент не смогут изменить подписанное с МВФ соглашение.

Правительство не сможет снизить цену на газ для населения, так как рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала".

Чиновник подчеркнул, что, несмотря на обещания кандидатов в президенты снизить цену на газ, у президента нет таких полномочий, но даже после парламентских выборов этого не произойдет.

"Снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той простой причине, что это – главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом. Если кто-то думает, что может изменить эти условия, передоговориться... Вспоминая карьеру госпожи Тимошенко, она так же договорилась с МВФ о повышении цены на газ. Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий – это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран", – сказал Коболев.

По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по собственному усмотрению.