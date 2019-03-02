Кабмин снизил газовую норму на 0,01 кубометра

Решение приняли в ответ на судебные иски облгазов.

?Кабмин снизил газовую норму на 0,01 кубометра
Андрей Рева(стоит)
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на заседании 27 февраля решил снизить газовую норму на 0,01 кубометра - до 3,28 кубометра на человека для потребителей без счетчиков.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева на заседании Верховной Рады 1 марта.

"Что касается этих норм. Сегодня норма социальная - 3,3, а правительство на последнем заседании установил норму потребления - 3,28. То есть мы субсидией закрываем полностью ту норму потребления, которую правительство дало людям. И никакой дополнительной копейки им платить больше не нужно", - заявил он.

Снижение нормы потребления на 0,01 куб. м было анонсировано ранее премьер-министром Владимиром Гройсманом. Он предупреждал облгазы, что за попытки судебного обжалования будет каждый раз снижать газовые нормы на сотую кубометра.

Это связано с тем, что в конце ноября 2018 года Верховный Суд отменил действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей. После этого потребители без счетчиков получили начисления в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года с более высокими нормами потребления.

Эти нормы составляют 9,8 куб. м (газовая плита с централизованным горячим водоснабжением), 18,3 куб. м (газовая плита без централизованного горячего водоснабжения) и 23,6 куб. м соответственно (газовая плита и водонагреватель).

Кабинет министров не согласился с таким решением, и вернул сниженную норму - 3,3 куб. м, но без одной сотой, то есть 3,29 куб. м. Одна из газораспределительных компаний обжаловала это постановление, и 21 февраля Окружной админсуд Киева приостановил его действие.


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