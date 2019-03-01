Киев продал объект на "ProZorro.Продажі" на 12000% дороже стартовой цены

Департамент коммунальной собственности Киева продал объект на "ProZorro.Продажі" на 12000% дороже стартовой цены.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Если бы не малая приватизация, то сегодня объект площадью более 137 квадратов в центре Киева продали бы за 17 тысяч гривен. Но благодаря прозрачной и конкурентной системе ProZorro.Продажи лот ушел с молотка аж за 2,1 млн гривен", - говорится в сообщении.

За помещение цокольного этажа здания на улице Тютюнника (бывшая Барбюса) боролись 94 покупателя, а сам аукцион, начавшийся еще 28 февраля, завершился только под утро 1 марта.

Фото: prozorro.sale

Фото: prozorro.sale

Фото: prozorro.sale

Покупателем стал ФОП Валерий Яхно.

Напомним, малая приватизация через интернет-систему "ProZorro.Продажи" стартовала летом 2018 года. Киев присоединился к ней в феврале 2019 года.

Согласно закону "О приватизации государственного и коммунального имущества" через интернет можно продавать объекты государственной или коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн грн.