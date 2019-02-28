В Одессе задержали за взятку директора госпредприятия
Деньги предназначались за подписание договора ответственного хранения.
В Одессе руководитель государственного предприятия, которое занимается хранением и утилизацией отходов, попался на взятке в размере 10 тысяч гривен.
Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.
Чиновник требовал деньги от бизнесмена за подписание договора ответственного хранения его имущества на складах государственного предприятия.
Дело расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Название предприятия и имя задержанного в сообщении не указаны.
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28.02.2019 14:37