В Одессе задержали за взятку директора госпредприятия

Деньги предназначались за подписание договора ответственного хранения.

В Одессе руководитель государственного предприятия, которое занимается хранением и утилизацией отходов, попался на взятке в размере 10 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Чиновник требовал деньги от бизнесмена за подписание договора ответственного хранения его имущества на складах государственного предприятия.

Фото: od.gp.gov.ua
Фото: od.gp.gov.ua

Дело расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Название предприятия и имя задержанного в сообщении не указаны.


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