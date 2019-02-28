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В Одессе задержали за взятку директора госпредприятия Деньги предназначались за подписание договора ответственного хранения. В Одессе руководитель государственного предприятия, которое занимается хранением и утилизацией отходов, попался на взятке в размере 10 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры. Чиновник требовал деньги от бизнесмена за подписание договора ответственного хранения его имущества на складах государственного предприятия. Фото: od.gp.gov.ua Фото: od.gp.gov.ua Дело расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Название предприятия и имя задержанного в сообщении не указаны.

LB.ua

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