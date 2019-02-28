?Часть "Кузницы на Рыбальском" пойдет под жилую застройку

В промзоне между Подолом и Оболонью появится еще один жилкомплекс.

Новый владелец судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Тигипко планирует построить на его территории жилой массив.

Об этом он сказал в интервью журналу "НВ".

По словам Тигипко, он рассматривает "Кузницу на Рыбальском" не только как промышленный, но и как девелоперский проект. Бизнесмен добавил, что производство завода переносится не будет, однако, большие площади на Рыбальском полуострове не задействованы в производственных целях и используются неэффективно.

"Вот на этой территории мы и планируем начать в ближайшее время масштабный строительный проект. Скорее всего, это будет жилой массив - со школами, детскими садиками, коммерческой недвижимостью", - заявил он.

Рыбальский полуостров - большая промзона в центре Киева между Подолом и Оболонью.

Издание "Наші гроші" в прошлом году писало, что заводу принадлежат 40 га на Рыбальском полуострове. Согласно детальному плану территории, который был принят в 2016 году вопреки Генеральному плану Киева , на этой земле должны быть построены жилые кварталы. В целом на территории завода запланированы 671,5 тыс. кв. м квартир и 221 тыс. кв. м нежилых помещений.

Фото: Наші Гроші

В 2016 году на соседних с "Кузницей" территориях начали строить крупный жилой комплекс "Рыбальский".

Тигипко также заявил, что на купленном в рамках сделки земучастке площадью 9 га возле Центрального железнодорожного вокзала планируется построить большой торгово-офисный центр. Этот участок вплотную прилегает к центральному офису группы ТАС Тигипко.

"Кузница на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") - одно из основных предприятий судпрома Украины, где в условиях внешней агрессии осваивается производство новых разработок оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, боевые модули для бронетехники, бронемашины и пр.

В 1991-2002 годах на мощностях судозавода построен корвет ВСМУ "Тернополь". С 2004 года начато строительство бронекатеров проекта "Гюрза" для Госпогранслужбы, с 2012 года – бронекатеров "Гюрза-М" по заказу Минобороны, с 2016 - десантных катеров "Кентавр".

Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода раньше было ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" президента Петра Порошенко. Ему принадлежало 73,9% акций. Еще 20,1% акций опосредованно контролировал Игорем Кононенко (через ЗНКИФ "Вик").

В 2018 году "Прайм Эссетс Капитал" достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" компании "Евинз Лимитед", которая входит в группу ТАС Сергея Тигипко.