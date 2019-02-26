Укргазбанк продал свой бывший главный офис за 182 млн гривен

Девятиэтажное здание расположено в центре Киева на Большой Васильковской.

Укргазбанк продал свой бывший главный офис за 182 млн гривен
Фото: Google Maps

Укргазбанк 25 февраля продал свой бывший главный офис на Большой Васильковской улице, 39 за 182 млн гривен.

Об этом говорится на сайте ГП "СЕТАМ" (OpenMarket).

На продажу были выставлены: здание главного производственного комплекса площадью 2824,2 кв. м, нежилое здание площадью 920,2 кв. м, производственный комплекс флигеля площадью 379,4 кв. м и земельный участок площадью 0,259 га с целевым назначением “эксплуатация и обслуживание административного и вспомогательных зданий”.

Напомним, что главный офис Укргазбанка переехал в здание на Большой Васильковской, 39 в 2005 году.

Во время кризиса в 2008-2009 годах Укргазбанк был национализирован вместе с банком "Киев" и Родовид Банком. Сейчас это один из крупнейших банков Украины, а его главный офис расположен на улице Хмельницкого.

Согласно стратегии развития госбанков, которую разработал Нацбанк, Укргазбанк должен быть продан. Ожидается, что в 2019 году в капитал Укргазбанка войдет Международная финансовая корпорация, что позволит повысить инвестиционную привлекательность учреждения для дальнейшей приватизации.


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