С марта пенсии в Украине в среднем повысятся на 255 гривен, - Рева

Одновременно будут выплачивается средства по монетизации субсидий.

Пенсионные выплаты в Украине будут повышены в среднем на 255 гривен в результате индексации.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на совещании в Пенсионном фонде, передает "Интерфакс-Украина".

"На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10 млн 200 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривен… Реально повышение получат 8 млн пенсионеров", - сообщил Рева.

При этом, по его словам, пенсии будут повышены не менее, чем на 100 гривен.

"В случае, если размер повышения будет меньше, чем 100 гривен, то будет применяться доплата. По-другому говоря, минимальная выплата, которую получит украинский пенсионер в марте, которому будет пересчитана пенсия, будет не меньше 100 гривен", - отметил министр.

Кроме того, по словам Ревы, учитывая то, что в Украине почти 1 млн 900 тыс. граждан, у которых есть полный страховой стаж, но зарплата была ниже необходимой, в 2019 году предполагается осуществить для них доплату к их пенсии в размере 2 тыс. 410 гривен. Он отметил, что эти средства составляют ту сумму, которая не была выплачена в 2015-2016 годах, когда была остановлена индексация пенсий.

"Выплаты начнутся по Пенсионному фонду с 4 марта", - сообщил министр, добавив, что одновременно будут выплачивается средства по монетизации субсидий.

Напомним, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год в размере 398,2 млрд гривен.