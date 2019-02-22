Прокуратура разоблачила крупную коррупционную схему подкупка на тендерах по фармпрепаратам
Оптовые фармацевтические поставщики предлагали от 5% до 25% отката за победу в тендере.
Прокуратура Харьковской области разоблачила межрегиональную коррупционную схему подкупа должностных лиц с целью подтасовки выигрыша в тендерах на поставку фармпрепаратов в медучреждения. Об этом сегодня сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке.
"Схема заключалась в том, что представители харьковских оптовых фармацевтических компаний для того, чтобы выиграть тендер, подыскивали кого-то в руководстве больницы и предлагали за долю от контракта "помочь" в победе определенной компании", - написал Лысенко.
Подкупленные чиновники делали так, чтобы к тендеру были допущены только 2 компании, которые были связаны между собой. С каждого такого тендера врачи получали 5-25% от суммы контракта.
Спикер ГПУ сообщил, что прокуратура Харьковской области уже утвердила первые подозрения в этом уголовном производстве: менеджеру и директору харьковских фармацевтических ООО, которые поставляли лекарства в коммунальные и государственные медучреждения по завышенным ценам.
"Сейчас известно как минимум о двух выигранных тендерах по поставкам в медицинские учреждения в г. Запорожье на общую сумму около 3 млн грн. То есть сумма перечисленных средств лично медработникам составила около 300 тыс. грн", - сообщил Лысенко.
Он добавил, что сейчас следствие проверяет причастность этих фармкомпаний к подтасовке результатов тендеров еще в десятке медицинских учреждений в Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.
Напомним, по данным Минздрава, благодаря прозрачным закупкам через международные организации Украина сэкономила около 19 млн долларов.
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