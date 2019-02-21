Сеть магазинов одежды Monton уходит из Украины
Бренд не справился с растущей конкуренцией.
Сеть магазинов одежды Monton с 1 марта закроет свои магазины в Украине. Об этом
"Владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что связано с невысокой покупательной способностью в Украине", - рассказал он.
Эстонская компания Baltika Group открыла свой первый магазин Monton в Украине в 2000 году. Бренд Monton принадлежал эстонской компании AS Baltika Grupp.
В 2014 году концерн Baltika Group, который развивал сеть на территории Украины, продал свое украинское подразделение "Балтика Ритейл" за 1,25 млн евро компании Osa?hing Ellipse Group.
На начало 2019 года Monton управляла 16 магазинами в Украине. За минувший месяц были закрыты 14 магазинов, еще два завершат работу до конца февраля.
Решение Monton покинуть украинский рынок идет вразрез с рынком. В 2018 году, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, в Украине появилось свыше 20 международных брендов, среди которых такие, как H&M, DeFacto и Koton.
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Финансы
21.02.2019 11:08