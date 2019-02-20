Подозреваемые в присвоении 39 млн гривен экс-руководители Укргазбанка арестованы

Двух из трех подозреваемых суд отправил под арест с возможностью внесения залога.

Подозреваемые в присвоении 39 млн гривен экс-руководители Укргазбанка арестованы
Фото: znedv.ru

Суд избрал меру пресечения двум бывшим топ-чиновникам АБ "Укргазбанк" и руководителю коммерческой структуры, которые подозреваются в присвоении 39 млн гривен.

По информации пресс-службы Нацполиции, ранее экс-заместителю председателя правления банка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 960,5 тыс. гривен, а руководителю коммерческой структуры - домашний арест.

19 февраля, суд избрал меру пресечения и бывшему члену наблюдательного совета банка. Согласно постановлению суда последний взят под стражу в зале суда. Кроме того, суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в 90 миллионов гривен.

Напомним, 11 февраля бывшему члену наблюдательного совета, экс-заместителю председателя правления "Укргазбанка" и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

9 января бывшего замглавы Укргазбанка отправили под суд по обвинению в завладении 100 миллионами гривен государственных средств.


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