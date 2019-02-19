Убытки TSMC после химического загрязнения на производстве оценены в $550 млн
Январский инцидент на крупнейшей фабрике TSMC, когда из-за загрязнения одного из реактивов, применяемых для подготовки фоторезиста, компании пришлось отправить в утиль партию из нескольких тысяч полупроводниковых пластин, обойдется ей в 550 миллионов долларов убытков. Напомним, описанная проблема возникла на фабрике Fab 14B, которая занимается выпуском полупроводниковых чипов по 12- и 16-нм технологическим процессам для NVDIA, Huawei и Mediatek. Вину за произошедшее TSMC списывает на смежников, один из которых якобы поставил на производство «ненормально подготовленный» химический компонент.
Любопытно, что непосредственно после аварии, когда впервые было объявлено о произошедшем загрязнении, TSMC утверждала, будто инцидент не должен сказаться на финансовых показателях работы, даже несмотря на необходимость остановить конвейер и списать большое количество бракованных кремниевых пластин. Однако масштабы проблемы оказались куда большими, чем представлялось сначала. Несколько дней назад производитель полупроводников официально сообщил, что размер доходов в первом квартале, по всей видимости, окажется на $550 млн ниже, чем прогнозировалось изначально. Единственная причина — последствия той самой аварии.
При этом подчёркивается, что снижение доходов в конечном итоге окажется не столь серьёзным за счёт перераспределения заказов. С одной стороны, TSMC приняла решение списать дополнительные объёмы полупроводниковых пластин с неподтверждёнными дефектами, чтобы защитить своих клиентов. Но с другой, компенсировать понесённые расходы она собирается, перенеся часть заказов из второго квартала в первый, что позволит заработать дополнительные $230 млн. В конечном итоге выручка TSMC за первый квартал ожидается на уровне порядка $7,1 млрд на фоне изначального прогноза $7,4 млрд.
На первый взгляд кажется, что инцидент для TSMC обошёлся не слишком дорого. Но это — одно из самых крупных происшествий на фабриках тайваньского производителя полупроводников за последнее время. Например, прошлогоднее вирусное заражение обошлось компании всего в $85 млн, так что нынешняя «химическая атака» ставит новый рекорд по нанесённому ущербу.
Для предотвращения подобных казусов в будущем полупроводниковая кузница обещает усилить контроль качества пластин в процессе производства, а также пересмотреть систему проверки поставляемых реактивов, поскольку при росте сложности техпроцессов критичными могут оказаться даже небольшие загрязнения.
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19.02.2019 00:33